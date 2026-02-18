Gimenez verso il ritorno | le condizioni e i tempi per il rientro in campo

Santiago Gimenez si avvicina al rientro in campo dopo un infortunio al ginocchio, causato da uno scontro durante l’ultima partita. Il giocatore sta seguendo un piano di riabilitazione personalizzato, con sedute quotidiane di fisioterapia e esercizi in palestra. Le sue condizioni sono migliorate, ma serve ancora tempo per tornare in forma. Il Milan monitora attentamente i progressi, valutando se sarà pronto per la prossima sfida di campionato. I tifosi aspettano di vedere Gimenez di nuovo in azione con entusiasmo.

Il percorso di recupero di Santiago Gimenez sta guidando le attenzioni del Milan, con segnali incoraggianti che emergono dalla fase riabilitativa dopo l'intervento eseguito a dicembre per porre rimedio a un dolore persistente alla caviglia destra. La gestione del recupero resta cauta, ma l'esito del lavoro svolto fin qui alimenta una prospettiva di rientro graduale e utile sia per la squadra sia per le prospettive future del giocatore. La situazione clinica di Gimenez continua a essere monitorata dallo staff medico rossonero, con un programma riabilitativo mirato a recuperare tutte le functionate della caviglia e a minimizzare i rischi di ricaduta.