Giletti tuona | Scuse di Bastoni poco sincere Vinto uno scudetto di cartone ma la morale non va in prescrizione Intollerabile che…

Massimo Giletti ha criticato duramente le scuse di Alessandro Bastoni, ritenendole poco sincere, dopo la sconfitta della sua squadra, l’Inter, contro il Galatasaray. La partita si è conclusa con un punteggio di 5-2 e il giornalista tifoso della Juventus ha commentato che il difensore nerazzurro sembra aver cercato di minimizzare i problemi, ma secondo lui la morale resta importante e non si può mettere in discussione con parole di circostanza. Giletti, intervistato da “TMW”, ha anche fatto notare come il risultato abbia evidenziato le difficoltà dell’Inter, e ha aggiunto che il

Massimo Giletti, le sue dichiarazioni su Alessandro Bastoni "Mi sembrano . L'articolo Giletti tuona: "Scuse di Bastoni poco sincere. Vinto uno scudetto di cartone, ma la morale non va in prescrizione. Intollerabile che." proviene da Webmagazine24.

