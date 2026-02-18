Ghilardi il nuovo muro di Lucca | la scommessa vinta di Massara e Gasperini

Ghilardi ha costruito il nuovo muro di Lucca, un progetto fortemente voluto da Massara e Gasperini, dopo che il tecnico ha dichiarato in estate che zittire le critiche sarebbe stato possibile solo con i risultati sul campo. A distanza di mesi, la solidità difensiva della squadra conferma la sua strategia e il lavoro svolto durante l’estate, portando a casa una serie di partite senza subire gol.

Le parole pronunciate da Gian Piero Gasperini durante il ritiro inglese risuonano oggi come una profezia compiuta. Il tecnico, sottolineando l'esigenza della società di investire su profili giovani e futuribili, aveva indicato in Daniele Ghilardi il prototipo ideale del nuovo corso giallorosso. A distanza di pochi mesi, la crescita del difensore toscano non è solo un dato statistico, ma una solida realtà tecnica: arrivato in estate dall'Hellas Verona, il classe 2003 è ufficialmente diventato di proprietà della Roma. Il sodalizio capitolino verserà 8 milioni di euro nelle casse scaligere, oltre al milione già corrisposto per il prestito, esercitando un obbligo di riscatto che, alla luce delle recenti prestazioni, appare come un autentico affare orchestrato dal ds Massara.