Alcuni tifosi si sono scagliati violentemente all’Arena, scatenando una rissa con pugni e spintoni. La lite è nata dopo un fallo contestato durante la partita di hockey, trasformando la pista in un vero e proprio campo di battaglia. In diverse occasioni, le tensioni tra giocatori e spettatori sono esplose in scene di caos e urla.

Vigorosi spintoni, ma anche mani al collo, scazzottate fino a vere e proprie risse. La pista di ghiaccio come un ring, succede spesso nelle sfide di hockey, soprattutto in NHL, la lega professionistica nordamericana. Ma nel torneo olimpico i colpi “proibiti“ non sono ammessi, anche se gli arbitri talvolta chiudono un occhio. Nei giorni scorsi all’Arena Santa Giulia è successo spesso. Scintille ci sono state persino nella sfida femminile tra Italia e Usa, dove, nonostante la netta sconfitta, il Blue Team non si è fatto intimorire dalle blasonate avversarie. Da oggi si fa sul serio, ci sono i quarti di finale tra i maschi e si teme che la rivalità sportiva possa alimentare le tensioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ghiaccio bollente all’Arena tra pugni e spintoni

