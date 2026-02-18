Il corso di difesa personale femminile 2026, promosso dalla Krav Maga Academy, parte a marzo nella nostra città e si svolgerà in cinque incontri settimanali, il primo dei quali si terrà il 3 marzo. Le donne si preparano a fronteggiare situazioni di pericolo, chiedendo una maggiore sicurezza personale. Durante le lezioni, si praticano tecniche di autodifesa concrete e si affrontano situazioni reali. La partecipazione è aperta a tutte le donne interessate a sentirsi più sicure.

Il corso di difesa personale femminile edizione 2026, organizzato dalla società sportiva Krav Maga Academy, prenderà il via nella nostra città con un ciclo di cinque lezioni a cadenza settimanale previste per i giorni martedì 3, 10, 17, 24 e 31 marzo. Gli incontri si terranno dalle ore 20 alle 21.15 presso la palestra della scuola Leopardi, situata in via Giovanni Boccaccio 4 con ingresso da via Leopardi, e per ricevere ulteriori dettagli o procedere con le iscrizioni è possibile contattare il numero di cellulare 333 813 7989 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected] Durante la conferenza di presentazione di ieri in residenza comunale, l’assessore comunale allo Sport Francesco Carità ha presentato l’iniziativa insieme agli istruttori Luca Maestri e Alessia Ruggeri, sottolineando come questa attività rappresenti una risorsa strategica per fornire alle cittadine gli strumenti di educazione alla sicurezza necessari a prevenire e gestire situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gestire stress e pericolo. Le donne si difendono: "Basta con la violenza"

Basta alla violenza contro le donne insieme a One Billion Rising: scende in campo il Cedav con un flash mobIl Cedav ha organizzato un flash mob contro la violenza sulle donne dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di abusi nelle scuole locali.

Furia forsennata, guineano con precedenti tenta di violentare due donne nella stessa sera. Le vittime si difendono anche a gomitateA Perugia, un uomo di 40 anni, già noto alle autorità, ha tentato di aggredire due donne nella stessa sera.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.