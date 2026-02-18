Germani Brescia - APU Udine | le pagelle dei bianconeri

Germani Brescia ha battuto APU Udine nei quarti di finale della Final Eight 2026, a causa di una prestazione sotto tono dei friulani. La squadra di casa ha dominato il primo tempo, sfruttando le troppe disattenzioni di Udine in difesa. Nel secondo tempo, gli ospiti hanno tentato una reazione, ma non sono riusciti a colmare il divario. Udine ha sbagliato troppi tiri dai 3 punti e ha subito facili contropiedi. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che ora aspettano il prossimo avversario.

La sfida dei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2026 ha evidenziato una partita complessa per APU Udine, con episodi di reazione nel finale e valutazioni individuali che raccontano una serata di alti e bassi. L'impegno della squadra è rimasto costante, ma sono emerse lacune da affrontare in vista delle prossime sfide. Udine ha incontrato difficoltà nel primo tempo, con la situazione offensiva non sempre fluida. Le scelte hanno mostrato limiti sull'uso degli schemi in partenza, mentre la reazione finale ha consentito di ridurre il divario pur restando sotto nel punteggio. Il lavoro di Calzavara è stato determinante per contenere i danni e dare spinta all'attacco nel periodo centrale, ma la gestione complessiva della partita ha penalizzato la squadra.