Genova privilegiati gli studenti che fanno il ramadan | è polemica
A Genova, alcune scuole hanno deciso di favorire gli studenti che osservano il Ramadan, posticipando verifiche e interrogazioni, evitando di fissare test di valutazione e dispensando dalle lezioni di Scienze motorie. Questa scelta ha scatenato polemiche tra insegnanti e genitori, che contestano un trattamento speciale. Le decisioni sono state prese per rispettare le pratiche religiose, creando però divisioni tra chi le considera un gesto di rispetto e chi lo giudica una disparità tra studenti. La questione divide opinioni sulla parità di trattamento nelle scuole.
Posticipare verifiche e interrogazioni, non fissare test di valutazione e dispensa dalle lezioni di Scienze motorie per coloro che osservano il ramadan. Queste le disposizioni contenute in una circolare diramata dalla preside dell'istituto Ruffini di Genova, che hanno suscitato malumori, anche tra gli insegnanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ramadan a Genova: Circolare inclusione tra didattica, laicità e autonomia scolastica al centro del dibattito.A Genova, una circolare della dirigente dell’istituto Vittorio Emanuele II-Ruffini ha scatenato il confronto tra insegnanti e genitori sul modo migliore di rispettare il Ramadan nelle scuole.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
