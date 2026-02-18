Genova privilegiati gli studenti che fanno il ramadan | è polemica

A Genova, alcune scuole hanno deciso di favorire gli studenti che osservano il Ramadan, posticipando verifiche e interrogazioni, evitando di fissare test di valutazione e dispensando dalle lezioni di Scienze motorie. Questa scelta ha scatenato polemiche tra insegnanti e genitori, che contestano un trattamento speciale. Le decisioni sono state prese per rispettare le pratiche religiose, creando però divisioni tra chi le considera un gesto di rispetto e chi lo giudica una disparità tra studenti. La questione divide opinioni sulla parità di trattamento nelle scuole.