Genova non videro l’incidente sulla A26 e per questo non prestarono soccorso poliziotti assolti in appello dal giudice

A Genova, due agenti di polizia sono stati assolti in appello perché non avevano visto l’incidente sulla A26 che aveva causato la morte di un anziano. La loro omissione di intervento era stata imputata in primo grado, con una condanna a un anno di sospensione dal servizio. Il sinistro si era verificato quando un Tir aveva tamponato un'auto in autostrada, e i poliziotti non si erano accorti dell’accaduto, né avevano chiamato aiuto.

Non si erano accorti dell’incidente in autostrada e per questo non si erano fermati a prestare soccorso, né avevano chiamato la centrale operativa. Così, ribaltando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Genova ha assolto due poliziotti genovesi, in servizio alla polizia di frontiera, accusati di omissione di soccorso. L’incidente, che era costato la vita a un uomo di 73 anni, risale al 9 gennaio 2024. L’uomo sull’autostrada A26 tra Masone e lo svincolo per la A10 aveva tamponato un camion in galleria. La sua Yaris era finita contro un muro e poi si era traversata sulla corsia di destra, che era chiusa al traffico per la presenza di un cantiere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

