Genoa AM Best taglia il rating di A-Cap | pesano premi in calo e pressioni patrimoniali

L’agenzia di rating AM Best ha ridotto il rating di A-Cap, società assicurativa collegata al Genoa, a causa di un calo dei premi e di problemi patrimoniali. La decisione deriva da un deterioramento delle finanze della compagnia e da maggiori pressioni sui fondi propri. A-Cap ha registrato una diminuzione significativa dei ricavi assicurativi negli ultimi mesi, mentre le riserve si sono ridotte. La situazione mette in discussione la stabilità finanziaria della società e il suo legame con il club rossoblù. La decisione di AM Best ha provocato reazioni nel settore assicurativo.
A-Cap nel Vortice: AM Best Taglia il Rating, Crescono le Preoccupazioni sul Genoa. Genoa, 18 febbraio 2026 – L'agenzia di rating AM Best ha declassato i giudizi di credito di A-Cap, società assicurativa indirettamente legata al Genoa Football Club, a causa di un peggioramento delle performance finanziarie e di crescenti tensioni patrimoniali. La decisione, giunta in un momento di profonda incertezza per il club ligure, si inserisce in un contesto di contenziosi legali e piani di ristrutturazione complessi. Il Declassamento e le Motivazioni di AM Best. Il Financial Strength Rating (FSR) di A-Cap è stato abbassato da B++ (Good) a B (Fair), mentre il Long-Term Issuer Credit Rating (Long-Term ICR) è passato da bbb (Good) a bb+ (Fair).
