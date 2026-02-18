Gemini entra nel mondo della musica con lyria 3

Google ha annunciato l’integrazione di Lyria 3, il nuovo modello di generazione musicale di DeepMind, nel suo ecosistema Gemini. La decisione deriva dalla crescita degli strumenti di intelligenza artificiale nel settore musicale, che permette di creare canzoni originali in modo più rapido e preciso. Lyria 3 utilizza algoritmi avanzati per comporre melodie e arrangiamenti, offrendo ai musicisti strumenti innovativi. L’azienda punta a rivoluzionare il modo in cui si produce musica grazie a queste nuove tecnologie. La prima applicazione sarà disponibile nelle prossime settimane.

in ambito tecnologico, Google espande le potenzialità di Gemini introducendo Lyria 3, il modello di generazione musicale di DeepMind, direttamente all'interno dell'ecosistema Gemini. l'obiettivo è offrire una creazione sonora rapida e diretta partendo da descrizioni testuali o da contenuti multimediali, con controlli stilistici mirati e risultati immediati. l'implementazione è in versione beta, ma promette di ampliare significativamente le possibilità creative nel panorama dell'audio digitale. gemini integra lyria 3 per la generazione di musica. Gemini integra Lyria 3 per produrre brani musicali a partire da prompt testuali o dall'analisi di contenuti visivi.