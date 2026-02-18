Gdo in crescita a febbraio | Sud traina Nord-Ovest in lieve flessione Analisi NielsenIQ su consumi e trend nazionali

A causa dell’aumento dei consumi, la grande distribuzione organizzata italiana ha registrato una crescita a febbraio, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. Il Sud ha guidato questa ripresa, mentre il Nord-Ovest ha segnato una lieve diminuzione. Secondo NielsenIQ, le vendite di prodotti alimentari e di largo consumo sono aumentate in molte regioni, grazie anche a promozioni e nuove aperture di punti vendita. Nei primi giorni di febbraio, i consumatori hanno speso di più, spinti da offerte speciali e dalla voglia di fare scorte.

Gdo in Movimento: Crescita Nazionale, Nord-Ovest in Controtendenza. La grande distribuzione organizzata (Gdo) italiana continua a mostrare segnali di crescita, registrando un quinto aumento consecutivo tra il 2 e l'8 febbraio 2026. Tuttavia, questa tendenza positiva non è uniforme su tutto il territorio nazionale: il Nord-Ovest rappresenta un'eccezione negativa, con una leggera flessione. I dati NielsenIQ rivelano un quadro complesso e variegato dei consumi in Italia. Un Trend Nazionale in Salita, ma con Ritmo Variabile. L'incremento complessivo della Gdo nazionale si attesta all' +0,81% rispetto allo stesso periodo del 2025.