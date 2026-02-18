Gattuso al Sion Marco Degennaro ne parla nella nuova puntata di Italiani all’estero – VIDEO

Rino Gattuso ha firmato con il Sion dopo un lungo confronto tra club e allenatore. Marco Degennaro spiega che la trattativa si è sbloccata grazie a un incontro decisivo tra le parti, che ha chiarito le aspettative di tutti. La scelta di Gattuso di trasferirsi in Svizzera è stata motivata dalla volontà di rilanciare la carriera e di affrontare una nuova sfida. Degennaro rivela come il tecnico abbia deciso di accettare, attratto dal progetto del club. La vicenda si è conclusa con un accordo ufficiale.

Inter News 24 Gattuso al Sion raccontato da chi ha vissuto la trattativa che ha portato l'ex campione del mondo in Svizzera. A volte, nel calciomercato, le dinamiche più imprevedibili nascono da un'intuizione casuale. È il caso del clamoroso approdo di Gennaro Gattuso, iconico centrocampista del Milan e della Nazionale italiana noto per la sua grinta inesauribile, tra le fila del Sion. A svelare i dettagli di questa operazione è Marco Degennaro, esperto dirigente sportivo oggi alla guida della società svizzera, intervenuto durante la prima puntata di "Italiani all'estero" su CalcioNews24. Quella battuta diventata realtà: «Ci servirebbe uno come Gattuso». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gattuso al Sion, Marco Degennaro ne parla nella nuova puntata di "Italiani all'estero" – VIDEO Gattuso al Sion, il retroscena di Marco Degennaro nella prima puntata di "Italiani all'estero" – VIDEOMarco Degennaro rivela che la proposta di Gattuso al Sion è nata da una battuta, ma ha portato a un accordo reale.