Gattuso al Sion il retroscena di Marco Degennaro nella prima puntata di Italiani all’estero – VIDEO

Marco Degennaro rivela che la proposta di Gattuso al Sion è nata da una battuta, ma ha portato a un accordo reale. La sua frase, detta quasi per scherzo, ha catturato l’attenzione del club svizzero, che ha deciso di puntare sul tecnico italiano. Degennaro spiega come il metodo svizzero e l’esperienza di Gattuso abbiano convinto il Sion a sceglierlo come nuovo allenatore. La trattativa si è conclusa in breve tempo, portando Gattuso in Svizzera per una nuova avventura professionale.