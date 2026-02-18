Gattuso al Sion il retroscena di Marco Degennaro nella prima puntata di Italiani all’estero – VIDEO
Marco Degennaro rivela che la proposta di Gattuso al Sion è nata da una battuta, ma ha portato a un accordo reale. La sua frase, detta quasi per scherzo, ha catturato l’attenzione del club svizzero, che ha deciso di puntare sul tecnico italiano. Degennaro spiega come il metodo svizzero e l’esperienza di Gattuso abbiano convinto il Sion a sceglierlo come nuovo allenatore. La trattativa si è conclusa in breve tempo, portando Gattuso in Svizzera per una nuova avventura professionale.
Sion, 2-0 al Grasshoper:| Gattuso finisce koIl Sion ha vinto nella sua prima giornata del campionato svizzero per 2-0 sul campo del Grasshopper, grazie ad una doppietta del nuovo acquisto, Leo Itaperuna. Il brasiliano ha segnato al 39', grazie ... calciomercato.com
Sion, parla il dg Degennaro: L’Italia andrà al Mondiale, Gattuso è l’arma in piùHo visto un’Italia con uno spirito che ci mancava. Non possiamo certo chiedere al tecnico di fare miracoli o cose che non si possono fare. Ma si può lavorare sullo spirito di gruppo e queste cose ... tuttomercatoweb.com
