Gattuso al Sion | ecco il retroscena svelato direttamente dal direttore generale Marco Degennaro – VIDEO

Il trasferimento di Gattuso al Sion è stato causato dal desiderio dell’allenatore di affrontare una nuova sfida e dalla volontà del club svizzero di rafforzare lo staff tecnico. Marco Degennaro, direttore generale del Sion, rivela che l’accordo si è concretizzato dopo settimane di negoziati e incontri diretti tra le parti. La trattativa si è sbloccata quando Gattuso ha deciso di lasciare l’Italia, portando con sé una vasta esperienza internazionale. La società svizzera ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex tecnico del Napoli.

Gattuso al Sion, il direttore generale svela come è nata la trattativa per portare Ringhio in Svizzera nel nuovo format video di CalcioNews24. Una frase buttata lì quasi per gioco, che si trasforma in una delle operazioni più iconiche del calcio svizzero recente. «Ci servirebbe uno come Gattuso». Marco Degennaro lo dice al suo presidente come esempio, un’iperbole per descrivere la tipologia di leader necessaria allo spogliatoio. Invece di restare una battuta da scrivania, quella provocazione diventa un’idea concreta: perché non provarci davvero? È questo il cuore del retroscena svelato dal direttore generale del Sion, ospite d’eccezione della prima puntata di “Italiani all’estero”, il nuovo format video prodotto da CalcioNews24 e disponibile da oggi sul canale YouTube. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gattuso al Sion: ecco il retroscena svelato direttamente dal direttore generale Marco Degennaro – VIDEO Gattuso al Sion, il retroscena di Marco Degennaro nella prima puntata di “Italiani all’estero” – VIDEOMarco Degennaro rivela che la proposta di Gattuso al Sion è nata da una battuta, ma ha portato a un accordo reale. Gattuso al Sion, Marco Degennaro ne parla nella nuova puntata di “Italiani all’estero” – VIDEORino Gattuso ha firmato con il Sion dopo un lungo confronto tra club e allenatore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Gattuso al Sion, il retroscena di Marco Degennaro nella prima puntata di Italiani all’estero – VIDEOIl nuovo format di CalcioNews24 debutta su YouTube con l’intervista a Marco Degennaro: Coppa di Svizzera, metodo elvetico e la svolta Ringhio Una frase detta quasi per gioco, e una risposta che camb ... calcionews24.com Sion, parla il dg Degennaro: L’Italia andrà al Mondiale, Gattuso è l’arma in piùHo visto un’Italia con uno spirito che ci mancava. Non possiamo certo chiedere al tecnico di fare miracoli o cose che non si possono fare. Ma si può lavorare sullo spirito di gruppo e queste cose ... tuttomercatoweb.com Gattuso al Sion Marco Degennaro ne parla nella nuova puntata di "Italiani all'estero" facebook Gattuso al Sion Marco Degennaro ne parla nella nuova puntata di "Italiani all'estero" x.com