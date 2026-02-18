Gatto Rossini la scultura non piace e l’artista finisce nel tritacarne del web | Non rappresenta lo spirito del micio

Il artista Alberto Cristini è finito sotto accuse dopo aver creato una scultura di Gatto Rossini che molti trovano poco fedele. La critica più forte arriva dai fan del felino: sostengono che l’opera non rispecchia lo spirito del micio. Le reazioni online sono dure e si moltiplicano, con utenti che chiedono chiarimenti e spiegazioni all’artista. Cristini si difende dicendo di aver cercato di catturare l’essenza del gatto, ma il dibattito continua a infuriare sui social. La vicenda si arricchisce di commenti anche da parte di esperti di arte.

Rovigo, 18 febbraio 2026 - Dopo le offese e minacce di morte all'automobilista che ha investito e ucciso Gatto Rossini, adesso nel tritacarne mediatico è finito l'artista Alberto Cristini. Anzi, è finita una sua opera. E' una scultura, ritrae un gatto, l'aveva donata al comune l'anno scorso. Era spuntata l'idea di usarla per il monumento dedicato al gatto mascotte della città travolto ormai da alcuni giorni. Fiori nel luogo del 'delitto', foglietti con dediche, pensierini. Poi l'idea appunto di fare al gatto un monumento. Ma quello di Cristini non è andato proprio giù, una sollevazione popolare sul web.