Gatti | Stipendio da campione prestazioni da bidone

Federico Gatti ha ricevuto uno stipendio elevato, ma le sue prestazioni sul campo non corrispondono alle aspettative. La Juventus ha deciso di rinnovare il contratto del difensore, ignorando le offerte del Napoli di Conte, che cercava di portarlo a gennaio. Questa scelta ha sollevato dubbi tra i tifosi, che criticano la gestione della squadra. Gatti, arrivato come promessa, fatica a confermare le sue qualità. La situazione potrebbe influenzare le prossime decisioni della dirigenza bianconera.

Il rinnovo di Federico Gatti e il rifiuto delle offerte del Napoli di Conte in estate rischiano di rivelarsi l'ennesimo errore gestionale della Juventus. La deludente prestazione di Federico Gatti Pochi mesi fa, dopo alcune prestazioni convincenti sotto Thiago Motta, il club ha rinnovato il contratto del difensore ex Frosinone. Ciò che la Juventus ha combinato con Gatti é l'emblema del dilettantismo Sono stati in grado di rinnovare il contratto a Gatti per qualche gara fatta bene con Thiago Motta a cifre indicibili Gatti ad oggi infatti è uno dei più pagati della rosa con uno stipendio di 3.