Gaspari, allenatore del Novara, ha dichiarato che la squadra tornerà in campo con maggiore determinazione dopo la sconfitta subita. La partita di andata si è conclusa con un risultato sfavorevole, ma lui promette che i suoi giocatori si prepareranno al meglio per la prossima sfida. Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza di lavorare sugli errori commessi in questa occasione. La squadra si concentra ora sulla partita di ritorno, che si giocherà tra due settimane.

Una rimonta è all’orizzonte per Savino Del Bene Volley, chiamata a ribaltare il risultato nel ritorno dei play-off di CEV Champions League, dopo la sconfitta per 3-1 subita contro Igor Gorgonzola Novara al Pala Igor. Il derby tra le due realtà piemontesi ha premiato le padrone di casa nel corso di una sfida intensa e combattuta, con Novara capaci di sfruttare i momenti decisivi per chiudere la contesa. Alla vigilia del match di ritorno, la formazione toscana deve trovare chiavi diverse per incidere sia in fase offensiva sia a muro. Il rendimento offensivo e difensivo ha mostrato margini di miglioramento, mentre si cerca un contributo costante anche dalle giocatrici in panchina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Gaspari dopo la sconfitta del Novara: "Al ritorno saremo pronti a ribaltare il risultato

