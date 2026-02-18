Garlasco quali sono i prossimi passi? Ecco come e quando potrebbe finire
Il caso di Garlasco si complica, perché le indagini continuano a raccogliere elementi contrastanti. Dopo quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, gli investigatori stanno valutando nuove prove che potrebbero cambiare tutto. La polizia sta analizzando le tracce emerse di recente, sperando di fare un passo decisivo entro pochi mesi. Gli avvocati e i giudici attendono con ansia un responso che possa mettere fine a questa lunga attesa.
Gli elementi sul delitto di Garlasco sono tanti, troppi. Si intrecciano e confondono le acque. E allora proviamo a fare un po’ di chiarezza: a che punto sono le indagini? Quali sono i prossimi passi? E quando ci potrà essere un responso decisivo, al di là dei ribaltamenti di fronte da un giorno all’altro a cui ormai siamo abituati? A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, siamo entrati in una fase molto delicata. Alberto Stasi è condannato in via definitiva come unico responsabile. Andrea Sempio è indagato dalla Procura di Pavia per lo stesso delitto, ma in concorso. Due binari paralleli che potrebbero incrociarsi, oppure no. 🔗 Leggi su Panorama.it
Delitto Garlasco, avvocato Sempio: “Caso potrebbe finire davanti a Corte Costituzionale”L'avvocato Sempio afferma che il caso Garlasco potrebbe arrivare davanti alla Corte Costituzionale, nel caso in cui si proceda con un'imputazione per reato monosoggettivo senza aver prima presentato e accolto una richiesta di revisione.
Allarme a Taiwan: ecco quali sono le "spiagge rosse" che Pechino potrebbe attaccareL'attenzione internazionale si concentra sulla situazione a Taiwan, dove alcune aree chiamate
CASO GARLASCO: Quale può essere il destino giudiziario di Alberto Stasi | Avv. Michele Allamprese
Argomenti discussi: Garlasco e la possibile svolta su due punti chiave, le rivelazioni del perito sull'impronta 33 e sul dispenser; Garlasco in Tv, spuntano documenti esclusivi sul pc di Chiara Poggi: Ci sono anche le conversazioni con Stasi; Il giallo di Garlasco e il tenente Colombo; Delitto di Garlasco, dai vestiti nel canale al guanto in lattice: tutti i reperti analizzati dopo l’omicidio.
Garlasco, quali sono i prossimi passi? Ecco come e quando potrebbe finireStasi condannato, Sempio indagato. Attese le ultime consulenze su DNA e computer. A che punto sono le indagini sul caso di Garlasco ... panorama.it
Garlasco in TV, parlano i Carabinieri presenti sulla scena del delitto: Stasi non aveva graffi, Abbiamo sbagliato noiTra ricostruzioni tecniche, ricordi e chiarimenti attesi da anni, Mattino Cinque entra nel vivo del caso Garlasco con le ricostruzioni di chi per primo entrò in casa. libero.it
Delitto di Garlasco, Sempio: “Famiglia Poggi non ha sospetti su di me, io sono innocente”. #lapresse #Poggi #Garlasco #Sempio Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/cronaca/2026/02/16/delitto-di-garlasco-sempio-famiglia-poggi-non-ha-sospetti-su-di-me-i facebook