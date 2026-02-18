Garlasco quali sono i prossimi passi? Ecco come e quando potrebbe finire

Il caso di Garlasco si complica, perché le indagini continuano a raccogliere elementi contrastanti. Dopo quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, gli investigatori stanno valutando nuove prove che potrebbero cambiare tutto. La polizia sta analizzando le tracce emerse di recente, sperando di fare un passo decisivo entro pochi mesi. Gli avvocati e i giudici attendono con ansia un responso che possa mettere fine a questa lunga attesa.

Gli elementi sul delitto di Garlasco sono tanti, troppi. Si intrecciano e confondono le acque. E allora proviamo a fare un po’ di chiarezza: a che punto sono le indagini? Quali sono i prossimi passi? E quando ci potrà essere un responso decisivo, al di là dei ribaltamenti di fronte da un giorno all’altro a cui ormai siamo abituati? A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, siamo entrati in una fase molto delicata. Alberto Stasi è condannato in via definitiva come unico responsabile. Andrea Sempio è indagato dalla Procura di Pavia per lo stesso delitto, ma in concorso. Due binari paralleli che potrebbero incrociarsi, oppure no. 🔗 Leggi su Panorama.it

Delitto Garlasco, avvocato Sempio: “Caso potrebbe finire davanti a Corte Costituzionale”L'avvocato Sempio afferma che il caso Garlasco potrebbe arrivare davanti alla Corte Costituzionale, nel caso in cui si proceda con un'imputazione per reato monosoggettivo senza aver prima presentato e accolto una richiesta di revisione.

CASO GARLASCO: Quale può essere il destino giudiziario di Alberto Stasi

