Garda da record a San Valentino | +24% di turisti successo dell’iniziativa Lago in Love e clima mite

Il Lago di Garda ha attirato più turisti del solito durante il weekend di San Valentino, registrando un aumento del 24% rispetto all’anno scorso. La causa principale è stata l’iniziativa “Lago in Love”, che ha portato molte coppie a scegliere questa meta romantica. Il clima mite di febbraio ha ulteriormente favorito le visite, con molte strutture ricettive che hanno registrato il tutto esaurito. La percentuale di occupazione delle camere ha toccato il 76%, un risultato che supera le aspettative e conferma il successo della promozione.

San Valentino sul Garda: un fine settimana da record, ma la sfida è destagionalizzare. Il Lago di Garda ha registrato un tasso di occupazione turistica del 76% durante il weekend di San Valentino 2026, superando le aspettative e segnando un aumento del 24% rispetto all’anno precedente. Il successo è attribuito a un clima mite e all’iniziativa “Lago di Garda in Love”, un evento diffuso che ha coinvolto diversi comuni e operatori turistici, dimostrando la capacità del territorio di attrarre visitatori anche in periodi tradizionalmente considerati di bassa stagione. Un’ondata di presenze inattesa.🔗 Leggi su Ameve.eu Clima mite ed eventi condivisi, pienone sul Garda per San ValentinoIl clima mite e le iniziative speciali hanno portato un grande afflusso di visitatori sul Lago di Garda durante il weekend di San Valentino. Lago di Garda in Love: un weekend da sogno tra borghi, musica e romanticismoIl Lago di Garda si prepara a un fine settimana speciale, con eventi dedicati a San Valentino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Grand Tour sul Benaco: il MuSa di Salò si prepara alla nuova stagione, partendo dal passato del Garda; La Garda Trentino Half Marathon sarà l’8 novembre. Obiettivo 7000 iscritti; Maschere, divertimento, maxi-torta e Sbigolada: Carnevale da record ad Arco, Torbole e Dro; Lago di Garda: 30 Anni di Livelli (1995-2025). Hyundai INSTER cross: test drive sul Garda tra autonomia e modularità da recordIl Lago di Garda è uno scenario dove la natura alpina incontra il clima mediterraneo, offrendo un mix unico di borghi pittoreschi, strade dinamiche e paesaggi mozzafiato. In questa cornice suggestiva, ... tuttosport.com Numeri da record per Garda Trentino Trail 2025A due settimane dalla decima edizione, l'evento Garda Trentino Trail si prepara a salutare il record di presenze straniere con oltre il 25% di iscritti da oltre i confini nazionali. Sei le distanze di ... fidal.it San Valentino è passato, ma sono sempre una delle coppie più belle della tv. facebook