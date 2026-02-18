Galaxy s26 trasforma subito le tue foto in adesivi

Samsung ha annunciato che il nuovo Galaxy S26 permette di trasformare subito le foto in adesivi. Questo fatto dimostra come l’azienda punta a migliorare l’esperienza utente con funzioni pratiche e innovative. Durante l’evento di presentazione, sono stati mostrati esempi concreti di come questa funzione semplifichi la condivisione di immagini sui social. Il Galaxy S26 si prepara a rivoluzionare le modalità di utilizzo delle immagini, offrendo strumenti più immediati e divertenti. La data di uscita ufficiale è ancora da confermare.

l'anteprima dell'evento di lancio dei prossimi smartphone premium di samsung anticipa una serie di miglioramenti centrali, soprattutto sul piano software. tra le novità emerse, spicca galaxy ai in grado di trasformare foto reali in stickers digitali personalizzati senza interventi manuali. questo testo offre una sintesi delle potenzialità attese, dell'impatto sull'uso quotidiano e della strategia software adottata per la serie galaxy s26. galaxy s26: una vetrina di intelligenza artificiale. dal ritaglio automatico alla generazione di pacchetti di sticker. la tecnologia incontra la praticità spingendo oltre il semplice ritaglio: un sistema generativo analizza il soggetto della foto e crea automaticamente pacchetti di sticker, offrendo più pose ed espressioni diverse per varie app di messaggistica.