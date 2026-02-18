Galatasaray Juve i segnali di pericolo c’erano tutti I numeri dei turchi in questa Champions League sono chiarissimi

Il Galatasaray ha dimostrato una crescita evidente nel girone di Champions League, mettendo in difficoltà la Juventus in diverse occasioni. I numeri dei turchi, con otto punti in classifica e una vittoria convincente contro avversari di alto livello, mostrano quanto siano competitivi. La squadra di Istanbul ha mostrato un gioco più solido e aggressivo rispetto alla Juventus, che sembra ancora in fase di adattamento. La partita di ieri ha confermato i segnali di una squadra in crescita, pronta a mettere in crisi anche le big del torneo.

Galatasaray Juve, i segnali di pericolo c’erano tutti per i bianconeri. I dati sui turchi in questa Champions League non lasciano dubbi. Il 5-2 con cui il Galatasaray ha annichilito la Juventus nell’andata dei playoff può sembrare, a una lettura superficiale, un risultato quasi tennistico figlio di una serata di follia collettiva bianconera. Tuttavia, riavvolgendo il nastro del percorso casalingo dei turchi in questa Champions League, emergono segnali inequivocabili: l’Ali Sami Yen è una trappola mortale e la debacle della Vecchia Signora era uno scenario tatticamente prevedibile. Il precedente illustre: la lezione al Liverpool Il primo, gigantesco indizio risale alla seconda giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Galatasaray Juve, i segnali di pericolo c’erano tutti. I numeri dei turchi in questa Champions League sono chiarissimi Galatasaray Juve: la statistica sul primo tempo del match di Champions League certifica il dominio dei turchi. Il datoIl dato sul primo tempo di ieri sera mostra chiaramente il predominio del Galatasaray contro la Juventus. Date Juve Galatasaray: quando si giocherà il playoff di Champions League. Tutti i dettagliQuesta sera si giocherà il match di andata del playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray. Galatasaray Juventus ai playoff di Champions League #Shorts Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Juventus crolla a Istanbul: il Galatasaray ne fa 5, per la qualificazione agli ottavi di Champions serve…; Champions League, Galatasaray-Juventus: pronostici, migliori quote e scommesse; Notte da incubo a Istanbul: Juventus schiantata 5-2 dal Gala dopo due ribaltoni nel match; Juve, undici giorni che valgono la stagione: Inter, Galatasaray e Como nel tunnel che decide l’Europa. Galatasaray Juve 5-2: durissimo ko per i bianconeri! Adesso per la qualificazione servirà un’impresaGalatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri ... juventusnews24.com Esce Bremer e la Juve crolla stanca e imprecisaGalatasaray-Juventus 5-2: crollo bianconero a Istanbul, rimonta e disfatta europea La Juventus FC prova a ripartire dopo le polemiche di San Siro, ma a Istanbul arriva una serata da incubo. tuttojuve.com Brutta botta per la #Juve contro il #Galatasaray nel match di Champions Il 5-2 maturato in Turchia evidenza le serie difficoltà della squadra Secondo voi qual è il problema più grande dei bianconeri facebook Galatasaray-Juve, le pagelle: Koop ne fa due, 7; Cabal rovina tutto, 3 x.com