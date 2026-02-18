Galatasaray e Juventus Borussia Dortmund e Atalanta | prime sfide decisivo in Europa

"> Questa pagina non è più attiva, ma torna presto per aggiornamenti sui nostri Live Blog! Preparativi per le Partite di Champions League. Unisciti a noi per seguire il prepartita e l’azione in diretta delle emozionanti sfide delle qualificazioni alla Champions League. La Juventus affronterà il Galatasaray in trasferta, mentre l’Atalanta sarà in campo contro il Borussia Dortmund. Giovedì, il palcoscenico europeo si accenderà per due delle squadre italiane più forti, pronte a lottare per un posto nella fase a gironi della massima competizione continentale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Bodø/Glimt-Inter, Borussia Dortmund-Atalanta, Galatasaray-Juventus. Sarà di nuovo Benfica-Real Madrid Champions League, sorteggio playoffQuesta sera si conosceranno gli accoppiamenti dei playoff di Champions League.

Sorteggi playoff Champions League: Juve Galatasaray, Inter Bodo Glimt e Borussia Dortmund AtalantaQuesta mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526.

Champions, andata playoff: Galatasaray-Juventus 5-2, B. Dortmund-Atalanta 2-0. HIGHLIGHTSLeggi su Sky TG24 l'articolo Champions, andata playoff: Galatasaray-Juventus 5-2, B. Dortmund-Atalanta 2-0. HIGHLIGHTS ... tg24.sky.it

La Juventus ha perso 5-2 contro il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions LeagueSi è giocata nel tardo pomeriggio di martedì l’andata dei playoff di Champions League maschili di calcio tra Galatasaray e Juventus: è finita 5 a 2 per la squadra turca. È una sconfitta netta e ... ilpost.it

Atalanta sconfitta 2-0 dal Dortmund, l’analisi del tecnico: “Un peccato essere andati sotto subito. Borussia squadra forte, noi tecnicamente male. Assenze Preferisco parlare dei presenti” facebook

. @Atalanta_BC, Palladino dopo il match contro il Borussia Dortmund: “Gli infortuni Conta chi era in campo. Per Bernasconi era la prima volta in uno stadio così grande” x.com