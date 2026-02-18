Futuro del mercato del Napoli e panchina | arrivano indiscrezioni anche con nuovi nomi

Emanuele Cammaroto ha svelato nuove voci sul futuro del Napoli, attribuendo le recenti speculazioni alle proposte di acquisto e ai cambiamenti in panchina. Il giornalista ha aggiunto che nel mirino ci sono anche alcuni nomi ancora non ufficializzati, pronti a entrare nella rosa azzurra. Recenti incontri tra dirigenti e agenti di calciatori alimentano queste ipotesi, mentre i tifosi attendono novità ufficiali.

Emergono nuove indiscrezioni sia sul mercato che sul futuro del Napoli della prossima stagione. A rivelarle è il noto giornalista Emanuele Cammaroto che sulle pagine di NapoliNetwork è intervenuto parlando a 360 gradi del futuro degli azzurri, concentrandosi non solo sul calciomercato ma anche sulla panchina. Uno dei reparti che dovrebbe essere rinforzato è la difesa. Quest’anno le prestazioni di Buongiorno hanno ampiamente deluso e nemmeno quelle del nuovo arrivato Beukema hanno garantito sicurezza. “Per la difesa Conte vorrebbe Solet dell’Udinese, ma c’è anche un nome che tornerà d’attualità: lo slovacco Skriniar, pupillo che ha già sfiorato la maglia del Napoli.🔗 Leggi su Dailynews24.it

