Futtetenne | L' Antica Pizzeria Da Michele Pompei celebra il mito di Bud Spencer con una serata speciale

L'Antica Pizzeria Da Michele Pompei ha organizzato una serata dedicata a Bud Spencer giovedì 19 febbraio, per commemorare l’attore e sportivo scomparso nel 2016. La pizzeria di via Lepanto 213 si trasforma in un punto di ritrovo per gli appassionati, che potranno gustare le sue pizze preferite e immergersi nell’atmosfera delle sue pellicole più famose. Durante l’evento, vengono proposte specialità culinarie ispirate ai film di Spencer, come le

L'evento "Futtetenne" celebra l'offerta gastronomica speciale del mese di febbraio, attiva nelle sedi di Aversa, Pompei, Salerno e Caserta, dedicata a un'icona intramontabile: Bud Spencer. Un omaggio che unisce il piatto simbolo di Napoli al "gigante buono" più amato del cinema. Per tutto il mese di febbraio, i clienti delle sedi campane del brand si stanno immergendo in un'esperienza culinaria ispirata ai celebri film di Carlo Pedersoli. Il centro di questa esperienza è il Pizzone alla Bud Spencer, con i fagioli Bud Power preparati secondo la ricetta originale, salsiccia e fior di latte di Agerola. Futtetenne: L'Antica Pizzeria Da Michele Pompei celebra Bud Spencer con menu speciale e una serata eventoUna serata all'insegna della napoletanità verace, della goliardia e dei sapori intensi: giovedì 19 febbraio dalle 19:00, in piena settimana di Carnevale, L'Antica ...