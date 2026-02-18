Futsal Cesena batte per la seconda volta in pochi giorni il Pordenone e accede ai quarti di finale di Coppa

La squadra di Futsal Cesena ha vinto ancora contro il Pordenone, questa volta in Coppa Italia, portando a casa un risultato di 5-3 dopo i tempi supplementari. La partita si è giocata ieri sera al palazzetto di Cesena, davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto la squadra fino all'ultimo minuto.

I cesenati accedono ai quarti di finale della competizione, dove sfiderà in trasferta il Lecco, vittorioso contro l’Atlante Grosseto La Futsal Cesena replica la vittoria di venerdì scorso contro il Pordenone, sconfiggendo i neroverdi anche in Coppa Italia, finisce 5-3 dopo i tempi supplementari. I cesenati accedono ai quarti di finale della competizione, dove sfiderà in trasferta il Lecco, vittorioso contro l’Atlante Grosseto. Nel primo tempo è la squadra locale a passare in vantaggio alla prima vera occasione: angolo di Pritoni che trova liberissimo sul secondo palo Pasolini, che ha il tempo di stoppare e di battere Vascello di punta.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

