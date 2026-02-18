Futsal Cesena batte per la seconda volta in pochi giorni il Pordenone e accede ai quarti di finale di Coppa
La squadra di Futsal Cesena ha vinto ancora contro il Pordenone, questa volta in Coppa Italia, portando a casa un risultato di 5-3 dopo i tempi supplementari. La partita si è giocata ieri sera al palazzetto di Cesena, davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto la squadra fino all'ultimo minuto.
I cesenati accedono ai quarti di finale della competizione, dove sfiderà in trasferta il Lecco, vittorioso contro l’Atlante Grosseto La Futsal Cesena replica la vittoria di venerdì scorso contro il Pordenone, sconfiggendo i neroverdi anche in Coppa Italia, finisce 5-3 dopo i tempi supplementari. I cesenati accedono ai quarti di finale della competizione, dove sfiderà in trasferta il Lecco, vittorioso contro l’Atlante Grosseto. Nel primo tempo è la squadra locale a passare in vantaggio alla prima vera occasione: angolo di Pritoni che trova liberissimo sul secondo palo Pasolini, che ha il tempo di stoppare e di battere Vascello di punta.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Juve Frosinone Primavera Coppa Italia 2-1: Tiozzo e Sylla regalano il passaggio del turno. Padoin accede ai quarti di finaleLa Juventus Primavera ha superato il Frosinone 2-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia, grazie ai gol di Tiozzo e Sylla.
ATP Auckland 2026, Darderi accede ai quarti di finale. Eliminato Ruud, vince MensikL’ATP Auckland 2026 prosegue con i quarti di finale.
Futsal Cesena-Atlante Grosseto | 10ª giornata | Serie A2 Élite 2025/2026 - Girone A
Argomenti discussi: Cesena indomito: batte 5-3 il Pordenone dopo i supplementari e prosegue il cammino in Coppa Italia; Primavera 1. Il Cesena batte la Cremonese e torna ai tre punti: highlights (video); ’Pietro Pezzi’ ko e penultima. My Mech Cervia ancora sconfitta; Calcio a 5 - Serie A2 Élite Girone A: goleade, spettacolo e risultati pesanti nella 18ª giornata.
Prima amichevole per la Futsal Cesena con il Forlì. Sabato trasferta ad Ascoli per il Memorial BelliniLunedì scorso è iniziata la preparazione della Futsal Cesena per il terzo campionato di fila in A2 Elite e oggi alle 17 prima amichevole contro il Forlì, sabato prossimo i bianconeri andranno invece ... ilrestodelcarlino.it
Futsal Cesena, si riparte con le due sfide per il primatoDue sconfitte di fila per concludere un girone di andata estremamente positivo che nonostante tutto vede sempre la Futsal Cesena in vetta alla classifica nel girone A dell’A2 Elite raggiunta a quota ... ilrestodelcarlino.it
Scatti da Cesena Nelle immagini di Ph Roberto Pazienti i momenti della sfida contro il Futsal Cesena. #NoiSiamoPordenone #forzaPNC5 #FVGLive #SerieA2Élite facebook