Furto in supermercato Subito arrestato dall’Arma

Un uomo di 35 anni di origine marocchina, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di rubare prodotti alimentari in un supermercato di Milano. I militari lo hanno sorpreso mentre arraffava merce dagli scaffali e, quando ha cercato di scappare, lo hanno bloccato sul posto. Un dipendente del negozio ha chiamato subito le forze dell’ordine, che sono intervenute tempestivamente.

I carabinieri lo hanno sorpreso a rubare in un supermercato: lui ha reagito e lo hanno arrestato. Si tratta di un 35enne di origine marocchina e senza fissa dimora. Ora dovrà rispondere di rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto lunedì scorso durante un servizio di controllo del territorio dei militari del Radiomobile finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori. In particolare mentre passava nei pressi di un esercizio commerciale del centro, una pattuglia dell’Arma è stata allertata dal suono dei sistemi di allarme provenienti dal punto vendita. Intervenuti i carabinieri hanno subito intercettato un uomo a volto coperto e vestito con abiti scuri: stava uscendo furtivamente dal retro dell’esercizio commerciale in questione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

