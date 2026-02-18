Furgone contro moto all' incrocio che porta a scuola | paura per un giovane

Un furgone ha investito una moto questa mattina a Brindisi, causando paura tra i passanti. L’incidente si è verificato alle 7.30 all’incrocio tra viale Aldo Moro e via Giuseppe Di Vittorio, proprio davanti alla scuola. Un ragazzo che viaggiava in moto è rimasto coinvolto nello scontro e ha subito lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le responsabilità.

L'incidente si è verificato attorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 18 febbraio, in viale Aldo Moro a Brindisi BRINDISI - Momenti di paura attorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 18 febbraio, all'incrocio tra viale Aldo Moro e via Giuseppe Di Vittorio a Brindisi dove un furgoncino ha impattato contro una moto. Il giovane conducente di quest'ultima è finito rovinosamente sull'asfalto. L'incidente si è consumato sotto gli occhi di decine di studenti. A distanza di poche decine di metri c'è il liceo Palumbo. Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 che ha portato il ragazzo ferito al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, all'arrivo dei soccorsi il motociclista era vigile e cosciente, saranno ulteriori approfondimenti diagnostici a scongiurare conseguenze peggiori.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

