Funzione audio samsung utile che non tutti conoscono

Samsung ha introdotto una funzione audio chiamata Separate App Sound, ma molti utenti non ne sono ancora a conoscenza. Questa funzione permette di ascoltare l’audio di un’applicazione specifica tramite le cuffie, senza disturbare chi si trova nelle vicinanze. Recentemente, alcuni utenti hanno scoperto questa opzione e l’hanno trovata utile per ascoltare musica o video senza interrompere le chiamate o altre attività. La funzione è disponibile su diversi modelli Samsung, ma non tutti sanno come attivarla o cosa possa offrire.

Questo confronto esplora la funzione Separate App Sound presente sui dispositivi Samsung, analizzandone il funzionamento, la disponibilità e l'impatto rispetto ad altri produttori. Verranno sinteticamente descritti i requisiti di accesso, la diffusione tra marchi concorrenti e la percezione degli utenti, offrendo un quadro utile per ottimizzare l'uso quotidiano dei contenuti audio per app diverse. separate app sound: controllo del volume per app sui dispositivi samsung. Nel catalogo di funzioni di Samsung, i controlli di volume per ogni applicazione sono stati introdotti nel 2019. Questa opzione, rinominata Separate App Sound, non è incorporata direttamente nel sistema principale, ma è accessibile tramite l'app dedicata Sound Assistant.