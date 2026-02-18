Fulminacci in concerto in piazza dei Cavalieri

Fulminacci si esibirà il 26 giugno in piazza dei Cavalieri, aggiungendosi al programma del Pisa Summer Knights. Il cantautore romano, noto per la sua canzone ‘Stupida Fortuna’, si prepara a partecipare al Festival di Sanremo. La sua performance nel cuore della città attirerà molti fan e curiosi, desiderosi di ascoltare dal vivo le sue canzoni. L’evento si svolgerà all’aperto, creando un’atmosfera unica sotto le stelle. Gli organizzatori hanno confermato la presenza dell’artista per quella serata.

Si aggiunge un nuovo appuntamento al calendario del Pisa Summer Knights. Il 26 giugno salirà infatti sul palco di piazza dei Cavalieri il cantautore romano Fulminacci, pronto a partecipare all'ormai imminente Festival di Sanremo con il brano ‘Stupida Fortuna’. Fulminacci ha annunciato l'uscita il prossimo venerdì 13 marzo dell'album ‘Calcinacci’. Un disco che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma, soffermandosi su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari. C’è ironia, a tratti spiazzante, e una malinconia leggera che accompagna ogni traccia.🔗 Leggi su Pisatoday.it

