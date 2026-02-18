Fua di Agrigento si dimette Bellavia | Fallimento politico e amministrativo

Salvatore Bellavia, segretario del Pd a Favara, si è dimesso dal Consiglio dell’area funzionale urbana di Agrigento dopo aver ammesso di aver fallito nella gestione politica e amministrativa. La decisione è arrivata durante la riunione di ieri sera nella sala consiliare del Comune, dove Bellavia ha spiegato di aver preso questa strada per le difficoltà incontrate nel portare avanti i progetti previsti.

Il segretario del Pd di Favara lascia il Consiglio dopo una seduta inconcludente e il mancato recupero dei fondi da oltre 90 milioni destinati allo sviluppo dell’area I fondi destinati alla Fua ammontano a oltre 90 milioni di euro, risorse considerate strategiche per lo sviluppo del territorio. Alla luce degli ultimi sviluppi, Bellavia ha parlato apertamente di "fallimento politico e amministrativo" nella gestione dell’organismo, sottolineando come anche la Regione non sia intervenuta dopo il mancato rispetto delle scadenze previste. Nel dibattito sarebbe stata inoltre ipotizzata come unica strada quella di rivolgersi al presidente della Regione Renato Schifani per un intervento politico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Il fallimento di Fua, Cucchiara: "Serve una nuova fase di responsabilità"Il fallimento della Fua di Agrigento evidenzia una crisi di responsabilità e gestione. Marsiglia nel caos: dopo De Zerbi si dimette anche Benatia. È il fallimento totaleA Marsiglia, la tensione esplode quando Benatia lascia il suo incarico, pochi giorni dopo le dimissioni di De Zerbi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fermata bus di piazzale Rosselli, Zicari: Da dieci mesi si attende il sopralluogo - AgrigentoNotizie. Il sogno dei 100 milioni va in fumo: ecco come la FUA è morta prima di nascereTra poltrone e franchi tiratori: il suicidio che costa carissimo. Addio ai fondi UE per infrastrutture e servizi ... lasicilia.it Roberta Zicari. . Lo #spiegone della settimana #quotediGenere #rottamazione #fua #aica facebook