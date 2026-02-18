Ft | la presidente della Bce Lagarde si dimetterà anticipatamente

Christine Lagarde si dimetterà dalla carica di presidente della Bce prima della fine del suo mandato, prevista per ottobre 2027, a causa di impegni personali che richiedono la sua attenzione. La decisione si è resa necessaria dopo che la dirigente ha comunicato di voler dedicare più tempo alla famiglia e ad altri progetti professionali. La sua uscita anticipata potrebbe influenzare le decisioni di politica monetaria della zona euro nei prossimi mesi.

Christine Lagarde dovrebbe lasciare la Banca centrale europea prima della scadenza del suo mandato di otto anni come presidente, prevista nell’ottobre 2027. Lo scrive Financial Times in un articolo in.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com Ft: “La presidente della Bce Lagarde guadagna oltre 700mila euro, quattro volte il presidente della Fed”L’analisi del Financial Times evidenzia come lo stipendio totale di Christine Lagarde, presidente della Bce, superi i 700mila euro, attestandosi oltre il 50% in più rispetto ai dati ufficiali pubblicati dall’istituto. Quanto guadagna la presidente della Bce Lagarde rispetto ai leader europei e mondialiL’indagine sulle retribuzioni dei leader europei e mondiali evidenzia che Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, nel 2024 percepisce circa 726. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Zelensky annuncerà elezioni e referendum su accordo di pace il 24 febbraio; Ft, Zelensky annuncerà elezioni e referendum. Kiev replica No senza garanzie di sicurezza; Bce, Ft: Lagarde lascerà prima della fine del suo mandato; FT: Zelensky annuncerà presidenziali e referendum su un accordo. Kiev: Prima garanzie di sicurezza. Ft: la presidente della Bce Lagarde si dimetterà anticipatamenteChristine Lagarde dovrebbe lasciare la Banca centrale europea prima della scadenza del suo mandato di otto anni come presidente, prevista ... ilsole24ore.com Ft: La presidente della Bce Lagarde guadagna oltre 700mila euro, quattro volte il presidente della FedSecondo un’analisi del Financial Times, lo stipendio completo della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde è superiore di oltre il 50% rispetto a quello dichiarato dall’istituto. ilfattoquotidiano.it Il discorso di Christine Lagarde alla Munich Security Conference sul tema Preparing for geoeconomic fragmentation appare ucome una svolta sul ruolo globale che l’euro intende avere nel prossimo futuro. Ma a chi era rivolto Leggi l'articolo #BCE facebook #Bce, inizia il toto-nomi per la successione di Christine #Lagarde x.com