Frosinone Il Lilial cancerogeno trovato nei profumi in vendita in un esercizio commerciale Denunciato dai Nas il legale rappresentante dell’attività

Il Nas di Frosinone ha scoperto la presenza di “Lilial”, sostanza cancerogena, nei profumi venduti in un negozio della città. La scoperta si è verificata durante un controllo di routine, che ha portato alla denuncia del proprietario dell’attività per aver messo in commercio prodotti potenzialmente dannosi. È stato trovato un quantitativo di questa sostanza chimica che supera i limiti consentiti dalla legge, mettendo a rischio la salute dei clienti.

Cronache Cittadine FROSINONE – Non solo sicurezza alimentare. L'attività quotidiana dei Nas Carabinieri si estende a tutto ciò che può rappresentare un