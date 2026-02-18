Oggi, mercoledì 18 febbraio, le gare di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgono con un programma diverso a causa della forte nevicata che ieri ha bloccato le qualificazioni degli aerials a Livigno. La neve ha costretto gli organizzatori a spostare le prove, spostando di conseguenza anche la fase preliminare, che si tiene oggi prima della finale alle 13.

Oggi mercoledì 18 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno il programma è stato stravolto dalla fitta nevicata che ieri ha costretto gli organizzatori a cancellare le qualificazioni degli aerials e a riscrivere il calendario, posticipando a oggi il turno preliminare, a precedere la finale prevista alle ore 13.00. Purtroppo non saranno impegnati italiani: nessun azzurro risulta iscritto a questo sport, dopo che Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel Big Air. Per ammirare altri azzurri nello sci freestyle bisognerà aspettare lo skicross con Simone Deromedis e Jole Galli per gustarsi anche un po’ di tricolore nello sport che assegna il maggiore numero di titoli ai Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 18 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 11 febbraio, tv, streaming, italiani in garaOggi a Livigno si svolge la finale delle moguls femminili di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in garaOggi a Livigno si sfidano gli italiani nello sci freestyle.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.