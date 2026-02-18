Frederick Vreeland spia e diplomatico | il suggerimento a Kennedy per il celebre Ich bin Berliner e la Guerra Fredda

Frederick Vreeland, spia e diplomatico, è morto a Roma all'età di 85 anni. La sua attività segreta durante la Guerra Fredda ha influenzato le scelte di politica internazionale degli Stati Uniti, tra cui il celebre discorso di Kennedy “Ich bin Berliner”. Vreeland lavorava sotto copertura in Europa e fornì informazioni cruciali che aiutarono a rafforzare la posizione americana contro l’Unione Sovietica. La sua esperienza ha lasciato un segno nelle operazioni di intelligence di quegli anni e resta un esempio delle sfide della diplomazia sotto copertura.

Addio a Frederick Vreeland, la spia che ispirò Kennedy a Berlino. Roma, 18 febbraio 2026 – Frederick Vreeland, diplomatico americano e agente della Cia, l'uomo che secondo fonti suggerì a John F. Kennedy la celebre frase "Ich ein Berliner" durante il suo storico discorso a Berlino nel 1963, è morto all'età di 98 anni. La sua scomparsa segna la fine di un'era per un tipo di spia sofisticata e discreta, un professionista che incarnò un periodo di delicate operazioni diplomatiche e di intelligence. Una vita nell'ombra della Guerra Fredda. Vreeland, pur mantenendo un profilo riservato per tutta la vita, lasciò un'impronta significativa nella storia della Guerra Fredda.