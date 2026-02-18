Franzoso-Franzoni lite social tra i fratelli | Non c' era al suo funerale No Giovanni non ha colpe

Franzoso e Franzoni si sono scontrati sui social dopo la morte di un familiare. Michele ha accusato Alessandro di aver evitato di partecipare al funerale, mentre quest’ultimo ha replicato negando ogni colpa. La discussione è scoppiata in rete, alimentata da commenti e messaggi tra i fratelli. Michele ha scritto che Alessandro avrebbe voluto portare avanti i sogni condivisi, ma ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti. La disputa tra i due continua a dividere la famiglia e a generare discussioni online.

"Qualcuno dice di essere il fratello di Matteo. Io sono il suo solo fratello. Io ero al suo funerale. Qualcun altro non c'era. È molto egoista e una mancanza di rispetto. Fatemi sapere chi è chi". Michele Franzoso, fratello di Matteo, l'azzurro morto il 15 settembre scorso in Cile dopo una caduta di allenamento, in una storia su Instagram lancia un attacco a Giovanni Franzoni, senza nominare il 24enne bresciano medaglia d'argento nella discesa olimpica a Bormio. Prima a Wengen e poi a Kitzbuehel, in occasione delle due incredibili vittorie in Coppa del Mondo, Franzoni aveva dedicato i successi a Matteo, compagno di stanza e di allenamento per anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

