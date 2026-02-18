Franz Wagner fuori a tempo indeterminato | brutto colpo per gli Orlando Magic

Franz Wagner si infortuna alla caviglia e resta fermo a tempo indefinito. L’azzurro si è fatto male durante l’ultima partita contro i Toronto Raptors, complicando i piani della squadra. I medici hanno diagnosticato un trauma che richiede tempi di recupero ancora da stabilire. La squadra, gli Orlando Magic, dovranno fare a meno del giocatore chiave nelle prossime settimane. La sua assenza rappresenta un colpo duro per il team, che spera di riaverlo presto in campo. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Franz Wagner sarà costretto a saltare le partite a causa di un infortunio alla caviglia, con tempi di recupero ancora da definire. La riabilitazione richiede attenzione e una rivalutazione è prevista tra tre settimane. La franchigia della Florida affronta questa assenza concentrandosi sulla gestione del roster e sulla continuità delle prestazioni senza compromettere la competitività. La squadra ha comunicato che franz wagner rimarrà fuori dal parquet per un periodo non definito a seguito del dolore alla caviglia. Si prevede una fase di riabilitazione mirata, con una rivalutazione pianificata tra tre settimane per determinare i successivi passi del percorso di recupero.