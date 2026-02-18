Franco Amoroso sdraiato a terra per ore al pronto soccorso di Senigallia Morto di tumore chiusa l’indagine interna | nessuna responsabilità
Franco Amoroso è stato trovato sdraiato a terra per ore nel pronto soccorso di Senigallia e poi è deceduto a causa di un tumore. La questione ha portato alla chiusura dell’indagine interna, che ha escluso responsabilità da parte del personale. Un video diffuso sui social mostra il momento in cui l’uomo si sdraia, mentre gli operatori sanitari sembrano ignorarlo, immersi nelle loro attività.
Le immagini, a volte, raccontano più delle parole. Un corridoio affollato, il brusio continuo delle voci, le luci al neon che restano accese anche quando fuori è notte. In mezzo a tutto questo, la fragilità di chi attende una risposta, una visita, un gesto di sollievo. Le corsie degli ospedali sono spesso il punto di incontro tra speranza e paura, tra urgenza e attesa. È lì che si misura la tenuta di un sistema chiamato ogni giorno a reggere il peso delle emergenze. Ci sono storie che diventano simbolo senza volerlo. Basta uno scatto, un frammento di realtà che rompe la barriera dell’indifferenza e accende i riflettori su situazioni che, fino a quel momento, restavano confinate tra le mura di un reparto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
