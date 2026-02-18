Francesco Totti e Noemi Bocchi | archiviata l' inchiesta per abbandono di minore

Il giudice ha deciso di chiudere l'indagine su Francesco Totti e Noemi Bocchi, coinvolti nell’accusa di abbandono di minori, dopo aver verificato che non ci sono prove sufficienti. La vicenda era nata da una segnalazione riguardante una presunta assenza del bambino dalla casa del ex calciatore, mentre la babysitter aveva dichiarato di essere presente. La decisione arriva dopo aver ascoltato le testimonianze e aver esaminato i riscontri raccolti in questi mesi.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Secondo quanto denunciato dalla conduttrice televisiva, la figlia più piccola avrebbe dovuto trascorrere la serata con il papà che però si sarebbe allontanato di casa. Per Totti, Bocchi e la babysitter la stessa procura aveva sollecitato l'archiviazione. Ilary Blasi contro Totti per la figlia lasciata sola, spunta la chat di fuoco: "Sei impazzito???" Ricevi ogni venerdi, direttamente nella tua mail, i titoli migliori della settimana. Iscriviti alla newsletter e dimentica le lunghe ricerche per scegliere cosa guardare: da oggi ci pensiamo noi.🔗 Leggi su Today.it

Archiviata l’inchiesta su Totti e Noemi Bocchi: nessun abbandono di minoriIl gip di Roma ha deciso di chiudere l’indagine su Totti e Noemi Bocchi dopo aver accertato che non ci sono prove di abbandono di minori.

Roma, il Gip archivia Francesco Totti e Noemi Bocchi per abbandono di minoriIl giudice ha deciso di archiviare il caso contro Francesco Totti e Noemi Bocchi, accusati di aver lasciato soli i figli per diverse ore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.