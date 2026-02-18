Francesco Totti e Noemi Bocchi | archiviata l' inchiesta per abbandono di minore
Il giudice ha deciso di chiudere l'indagine su Francesco Totti e Noemi Bocchi, coinvolti nell’accusa di abbandono di minori, dopo aver verificato che non ci sono prove sufficienti. La vicenda era nata da una segnalazione riguardante una presunta assenza del bambino dalla casa del ex calciatore, mentre la babysitter aveva dichiarato di essere presente. La decisione arriva dopo aver ascoltato le testimonianze e aver esaminato i riscontri raccolti in questi mesi.
Secondo quanto denunciato dalla conduttrice televisiva, la figlia più piccola avrebbe dovuto trascorrere la serata con il papà che però si sarebbe allontanato di casa. Per Totti, Bocchi e la babysitter la stessa procura aveva sollecitato l'archiviazione.
