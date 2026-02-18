Francesco De Vanna | Il Governo offende le istituzioni noi con il Presidente della Repubblica

Francesco De Vanna denuncia che il Governo ha messo in discussione le istituzioni, perché il Presidente della Repubblica ha deciso di presiedere la riunione del Consiglio Superiore della Magistratura. De Vanna evidenzia questa scelta come un segnale forte di attenzione da parte del Quirinale, preoccupato per le tensioni tra politica e giustizia. La decisione di coinvolgere il Capo dello Stato ha suscitato commenti tra gli esperti, che vedono in questo gesto una risposta alle recenti polemiche sollevate dal Governo.

“Il fatto che il Presidente della Repubblica abbia voluto presiedere la riunione ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura - sottolinea Francesco De Vanna, segretario cittadino del Pd di Parma - dimostra la preoccupazione del Quirinale per il dibattito alimentato dal Governo in relazione al referendum dei prossimi 22 e 23 marzo. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva definito “para mafioso” il metodo di lavoro del CSM, parole gravi e inaccettabili che il Presidente Mattarella ha voluto stigmatizzare partecipando personalmente alla riunione del Consiglio, decisione inedita e dal grande valore simbolico, soprattutto se si considera che non era mai accaduto in 11 anni di presidenza”.🔗 Leggi su Parmatoday.it

