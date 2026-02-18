Alle cinque di questa mattina, una banda di ladri ha sfondato la vetrina della gioielleria Di Muro in piazza Portanova a Salerno, provocando danni e portando via alcuni gioielli. La rapina si è verificata nelle prime ore dell’alba, quando le strade sono ancora vuote e meno vigilate. I malviventi hanno rotto il vetro e hanno preso quanto potevano, lasciando un disordine evidente davanti al negozio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno agito intorno alle cinque. Alle prime luci dell’alba una banda di ladri ha sfondato la vetrina della gioielleria Di Muro in piazza Portanova a Salerno rubando una parte dei gioielli custoditi e quelli a portata di mano. Con l’aiuto della polizia e della sezione scientifica, si stanno ancora effettuando una serie di rilievi per provare a individuare elementi utili a risalire agli autori del colpo. Non ci sono però le immagini del sistema di videosorveglianza, perché probabilmente proprio i ladri sono stati in grado di disattivare le telecamere. La polizia però, sta provando a verificare altri filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza situate in piazza Portanova che è considerata un’area centrale, un po’ il tempio del commercio salernitano e area dove si trovano i negozi più importanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO & VIDEO/ Salerno, violato il tempio del commercio: furto alla gioielleria Di Muro

