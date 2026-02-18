FOTO Tenta di rapire un bambino al supermercato arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni ha tentato di rapire un bambino al supermercato e ora si trova in manette. L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 19.30, quando una cliente ha chiamato la polizia dopo aver visto l’uomo avvicinarsi troppo al bambino e cercare di portarlo via. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno fermato il sospettato prima che potesse portare a termine il suo gesto. La vicenda si è svolta in un supermercato di Caivano, lasciando tutti sconvolti per l’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono circa le 19.30 e la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. “Ha tentato di rapire un bambino!”. Non c’è tempo da perdere e la gazzella dei Carabinieri raggiunge il supermercato Md di via Atellana. I militari parlano con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza.  Dagli accertamenti emerge che poco prima due donne sono con i loro bambini nel market e hanno appena terminato di fare la spesa. Stanno per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si avvicina a loro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

