FOTO Tenta di rapire un bambino al supermercato arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni ha tentato di rapire un bambino al supermercato e ora si trova in manette. L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 19.30, quando una cliente ha chiamato la polizia dopo aver visto l’uomo avvicinarsi troppo al bambino e cercare di portarlo via. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno fermato il sospettato prima che potesse portare a termine il suo gesto. La vicenda si è svolta in un supermercato di Caivano, lasciando tutti sconvolti per l’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono circa le 19.30 e la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. “Ha tentato di rapire un bambino!”. Non c’è tempo da perdere e la gazzella dei Carabinieri raggiunge il supermercato Md di via Atellana. I militari parlano con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dagli accertamenti emerge che poco prima due donne sono con i loro bambini nel market e hanno appena terminato di fare la spesa. Stanno per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si avvicina a loro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Tenta di rapire un bambino al supermercato, arrestato 45enne Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enneUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana a Caivano, gridando: Caivano, tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato: arrestato 45enneA Caivano, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rapire un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tenta di rapire una bambina in un supermercato a Bergamo, le immagini; Finta baby sitter tenta di rapire una bambina di 3 anni a scuola. Aveva la sua foto sul cellulare; Cerca di rapire una bambina di 1 anno e mezzo e le rompe il femore. Il video; Tenta di rapire una bimba, i genitori: 'Siamo scossi, abbiamo avuto paura'. Due tentativi di rapimento sventati a Roma: finta babysitter cerca di prelevare due bambine da scuolaAllerta a Monteverde: una finta babysitter cerca di rapire due bambine, ma l’intervento tempestivo delle insegnanti evita il peggio. Indagini in corso. notizie.it Roma, finta baby sitter tenta di rapire una bimba di 3 anni in una scuola dell’infanziaUna donna che non è stata ancora identificata ha tentato di prelevare una bambina di tre anni dicendo di essere la baby sitter ... dire.it "Non è tuo figlio, dammelo": tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a Caivano x.com Dentro la notizia. . Bergamo: un uomo tenta di rapire una bimba al supermercato. La bimba ha riportato una rottura del femore, tutti i dettagli a #DentrolaNotizia facebook