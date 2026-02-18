FOTO Napoli spunta la nuova linea di maglie | i dettagli e quando saranno disponibili

Il Napoli ha presentato la nuova linea di maglie, chiamata Admin, dopo aver deciso di rinnovare il merchandising ufficiale. La causa è la crescente richiesta di prodotti più moderni e divertenti tra i tifosi. Le nuove maglie si distinguono per dettagli ironici ispirati ai meme e ai social network, creando un collegamento diretto con il mondo online dei giovani. La collezione sarà disponibile a partire dalla prossima settimana nei negozi ufficiali e online, attirando sicuramente l’attenzione di tanti appassionati. La prima consegna comprende vari modelli e taglie per tutti.

Grosse novità in casa Napoli, la società ha lanciato la nuova Linea Admin, una collezione di merchandising che si ispira, con ironia, ai meme e al linguaggio dei social. I protagonisti della linea e il comunicato del Napoli. A metterci la faccia sono stati alcuni dei protagonisti di questa stagione del Napoli come la punta Rasmus Hojlund o il nuovo acquisto dal Verona Giovane. Poi non poteva di certo mancare il calciatore più chiacchierato degli ultimi mesi Antonio Vergara. A sorprendere tutti però è senza dubbio la presenza di una felpa con il volto del presidente Aurelio De Laurentiis inserita in uno dei meme più in uso attualmente.