FOTO Napoli spunta la nuova linea di maglie | i dettagli e quando saranno disponibili
Il Napoli ha presentato la nuova linea di maglie, chiamata Admin, dopo aver deciso di rinnovare il merchandising ufficiale. La causa è la crescente richiesta di prodotti più moderni e divertenti tra i tifosi. Le nuove maglie si distinguono per dettagli ironici ispirati ai meme e ai social network, creando un collegamento diretto con il mondo online dei giovani. La collezione sarà disponibile a partire dalla prossima settimana nei negozi ufficiali e online, attirando sicuramente l’attenzione di tanti appassionati. La prima consegna comprende vari modelli e taglie per tutti.
Un po’ di Cina a Napoli: la nuova partnership con Dongfeng sulla manica delle maglieIl Napoli ha annunciato una nuova collaborazione con Dongfeng Motor, azienda cinese leader nel settore automobilistico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Nella notte spunta un cuore per il bambino di Napoli, la mamma corre in ospedale al MonaldiColpo di scena alla vigilia del maxi consulto tra luminari previsto per oggi. E scatta la corsa contro il tempo per decidere se e come intervenire ... virgilio.it
La scelta di Buongiorno per il Como. E spunta il pensiero del centraleAlessandro Buongiorno fa parlare i social: «Pe’ sta maglia, nun se molla!», ha scritto ieri pomeriggio con una storia Instagram allegando la foto di un’esultanza di squadra. tuttonapoli.net
#Napoli, spunta una data per il rientro di #Anguissa #SerieA Link articolo https://h7.cl/1jZ-f facebook
Napoli, rissa nel McDonald’s di Fuorigrotta tra giovanissimi: spunta un coltello al pub x.com