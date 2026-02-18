I tre cacciatori morti in Sicilia sono rimasti vittime di un possibile incidente tra loro, secondo quanto sostiene la procura. Si ipotizza che il primo colpo sia stato un errore e che da lì sia scaturita una serie di spari, culminata con l’intervento di un quarto uomo, ora sotto inchiesta. La scena si sarebbe svolta in un terreno tra le montagne, dove i cacciatori si trovavano per una battuta di caccia.

Secondo la procura il primo sparo è stato un errore, poi sarebbe partita una reazione a catena conclusa da un quarto uomo, ora indagato Grazie alle dichiarazioni di un testimone, poi indagato, gli investigatori della procura di Patti, in Sicilia, sono riusciti formulare un’ipotesi su come potrebbero essere stati uccisi i tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale, un comune sui monti Nebrodi, a metà strada tra Messina e Cefalù. Secondo la procura i cacciatori si sarebbero uccisi a vicenda in una sparatoria, provocata dalla poca visibilità e da una reazione a catena. I tre cacciatori erano stati trovati morti all’inizio di febbraio a distanza di circa trenta metri l’uno dall’altro, tutti con ferite da colpi di fucile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Forse i tre cacciatori morti in Sicilia si sono sparati tra loro

