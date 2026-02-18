Formula1 Hamilton | Da tempo non mi sentivo così bene

Lewis Hamilton ha dichiarato di sentirsi più energico di recente, spiegando che il motivo è il suo ritorno in forma. Secondo il pilota, le dure sessioni di allenamento e le nuove strategie di preparazione gli hanno permesso di ritrovare entusiasmo e concentrazione. Ha aggiunto che questa sensazione lo aiuta a affrontare meglio le prossime gare. Hamilton ha anche confidato di aver ritrovato motivazione e fiducia, elementi fondamentali per affrontare la stagione che si avvicina. La sua condizione fisica sembra aver fatto un netto passo avanti.

Roma, 18 feb. (askanews) – “Arrivare alla Ferrari è stata una sfida lo scorso anno che min sono goduto. Ora ho una stagione di esperienza alle spalle, conosco meglio l’ambiente”. Così Lewis Hamilton durante i test di Sakhir. “Sembro più ottimista di quanto visto negli ultimi 5 anni? Cerco sempre di entrare in una stagione con fiducia. Però, devi anche affrontare tante sfide diverse lungo il cammino e per me senza dubbio c’è stato parecchio da digerire. Ho dovuto lasciarmi tutto quello che è successo l’anno scorso alle spalle, ho cercato di fare in modo di arrivare a questo punto sentendomi meglio e a livello personale, mi sento meglio di quanto mi fosse sentito da molto tempo in questa parte”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

