Sky ha annunciato il ritorno della Formula 1 per la stagione 2026, confermando anche il ritorno di Carlo Vanzini come commentatore principale. La piattaforma televisiva ha anche lanciato un’offerta speciale per gli appassionati di motori, garantendo accesso a un’ampia gamma di eventi e contenuti esclusivi. La decisione di puntare sulla Formula 1 deriva dall’interesse crescente tra gli spettatori italiani, che seguono con entusiasmo ogni gara. La trasmissione delle gare sarà ancora più ricca di dettagli e approfondimenti.

(Adnkronos) – Sky si prepara alla stagione 2026 dei motori, con la Formula 1 in copertina, e non vede l’ora di riabbracciare Carlo Vanzini, la voce del Mondiale. Il telecronista è reduce dall’intervento per un tumore al pancreas. “I motori sono da tanti anni uno dei pilastri della ‘Casa dello Sport’, che oggi è stata ribattezzata Casa dei Motori. Quest’anno la nostra sarà un’offerta infinita, tutto il mondo delle due e quattro ruote verrà trasmesso su Sky”, ha detto Giuseppe De Bellis, executive vice president Sport, News and Entertainment di Sky Italia ha aperto l’evento di presentazione della nuova stagione dei motori di Sky, a Milano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Formula 1 e non solo, Sky accende i motori: offerta infinita e presto il ritorno di Vanzini

Leggi anche: Formula 1, la voce di Sky Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas: «Sono un malato fortunato»

Leggi anche: “Ho un tumore” Carlo Vanzini, annuncio drammatico del conduttore di Sky Sport Formula 1. Le sue condizioni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.