Il Milan e il Como annunciano le formazioni ufficiali per il recupero di Serie A, deciso a causa di impegni rinviati. Allegri ha scelto di inserire un nuovo attaccante in campo, puntando sulla velocità di Leao, mentre Fabregas ha deciso di affidarsi alla qualità di Cerri in attacco. La partita si gioca questa sera e i tifosi aspettano di vedere come queste scelte cambieranno l’andamento del match. Entrambe le squadre cercano punti importanti in questa fase della stagione.

Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Viviano è un fiume in piena: «Bastoni? Odio la simulazione ma finisce lì. Chiellini non era proprio Roberto Baggio per comportamenti.La morale tenetela per voi!» Maradona Jr, che bordata a Chivu: «Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre! Non ha fatto neanche l’1% di quello che ha fatto lui» Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Milan Como: le scelte di Allegri e Fabregas per il recupero di Serie A

Formazioni ufficiali Como Milan: le scelte di Fabregas e AllegriEcco le formazioni ufficiali di Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A 202526.

Formazioni ufficiali Como Fiorentina: le scelte di Fabregas e Vanoli per il match di Serie ACesc Fàbregas e Vanoli hanno deciso le formazioni ufficiali di Como e Fiorentina per la partita di Serie A di oggi, che si gioca nel pomeriggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.