Kenan Yildiz, centrocampista della Juventus, si trova allo stadio di Pisa per seguire la partita di Champions League perché la sua squadra affronta il primo turno dei playoff. La formazione ufficiale della Juventus include alcune sorprese e variazioni rispetto alle ultime gare, mentre il Pisa si presenta con una formazione compatta. Lo stadio è pieno di tifosi che aspettano con entusiasmo l’inizio del match, deciso a spingere la squadra di casa.

"> Pisa, Italia – 27 Dicembre 2025: Kenan Yildiz, centrocampista della Juventus FC, osserva la partita di Serie A contro il Pisa SC all’Arena Garibaldi. Una prestazione che ha catturato l’attenzione durante un incontro decisivo per la stagione dei Bianconeri. (Foto di Gabriele MaltintiGetty Images) Juventus in azione: la strategia del False 9. La Juventus ha adottato un approccio sorprendente nel recente incontro contro il Galatasaray di Victor Osimhen, impegnandosi nei play-off di Champions League. La scelta del mister Luciano Spalletti di posizionare Weston McKennie come False 9, con Kenan Yildiz e Francisco Conceicao ai lati, ha fruttato nuove strategie offensive. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Formazioni ufficiali: andata playoff di Champions League, tutte le novità e sorprese

Galatasaray-Juventus, andata playoff Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaIl match tra Galatasaray e Juventus, valido per l’andata dei playoff di Champions League 20252026, si svolge perché i turchi vogliono conquistare un risultato positivo in casa prima dello scontro di ritorno.

Borussia Dortmund-Atalanta, andata playoff Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaIl match tra Borussia Dortmund e Atalanta si disputa per l’andata dei playoff di Champions League 20252026, perché i bergamaschi cercano di ottenere un risultato positivo in trasferta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.