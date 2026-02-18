Formazione e consapevolezza per i lavoratori di domani | al via il progetto Legalità e sicurezza
“Investire sulla cultura della legalità e della sicurezza significa investire sul futuro del nostro territorio", dichiara il presidente della Provincia Enzo Lattuca Entra nel vivo il progetto “Legalità e sicurezza”, l’iniziativa promossa dalla Provincia di Forlì-Cesena per accompagnare studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale verso il loro imminente ingresso nel mondo del lavoro. Il percorso formativo ha preso il via lunedì 16 febbraio presso l’istituto superiore Da Vinci – istituto tecnico Economico Agnelli di Cesenatico e coinvolgerà nelle prossime settimane 7 classi per un totale di circa 130 di studenti del territorio, dell’istituto tecnico economico Matteucci di Forlì e dell’Enaip di Cesena.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sicurezza al porto, firmato il protocollo in Prefettura: si punta su formazione dei lavoratori e vigilanzaIn Prefettura a Ravenna è stato firmato un nuovo Protocollo d’Intesa per rafforzare la sicurezza al porto, con un focus particolare su formazione dei lavoratori e vigilanza.
VIDEO | La sicurezza sul lavoro si impara a scuola: nasce a Modena un patto per formare i lavoratori di domaniA Modena nasce un'iniziativa innovativa per sensibilizzare i giovani alla sicurezza sul lavoro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Formazione delle Fiaccole della Lettura: gli appuntamenti presso Hitachi a Monselice; Corso di alta formazione Manager della Sostenibilità nello Sport; L’insegnamento del diritto e dell'economia nella scuola per la formazione di un cittadino consapevole. Lettera; NOTA STAMPA - SERVIZI CIVICI. SI RINNOVA IL PRIMO CORSO PREMATRIMONIALE LAICO: IN CAMPO ANCHE L’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA.
Anci Giovani e Cng, firmato protocollo per formazione under 35Roma, 18 feb. (askanews) – Favorire la partecipazione delle giovani generazione nella programmazione e nell’attuazione delle politiche pubbliche è il focus dell’intesa siglata oggi a Roma tra la Consu ... askanews.it
L’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi compie 20 anniL’A.P.E. è una realtà nazionale che da 20 anni informa sull’endometriosi, nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione ad oggi possibile. politicamentecorretto.com
Entrare nelle scuole significa costruire il futuro, partendo dalla conoscenza. KalaVria Senza Glutine è un progetto che attraversa gli istituti alberghieri della Calabria, portando formazione, consapevolezza e competenze concrete nella ristorazione di domani. O facebook