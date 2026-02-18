Formazione e consapevolezza per i lavoratori di domani | al via il progetto Legalità e sicurezza

“Investire sulla cultura della legalità e della sicurezza significa investire sul futuro del nostro territorio", dichiara il presidente della Provincia Enzo Lattuca Entra nel vivo il progetto “Legalità e sicurezza”, l’iniziativa promossa dalla Provincia di Forlì-Cesena per accompagnare studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale verso il loro imminente ingresso nel mondo del lavoro. Il percorso formativo ha preso il via lunedì 16 febbraio presso l’istituto superiore Da Vinci – istituto tecnico Economico Agnelli di Cesenatico e coinvolgerà nelle prossime settimane 7 classi per un totale di circa 130 di studenti del territorio, dell’istituto tecnico economico Matteucci di Forlì e dell’Enaip di Cesena.🔗 Leggi su Forlitoday.it

