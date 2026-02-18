Formazione assistenti familiari al via la piattaforma regionale per i progetti | stanziati 12

La regione Sicilia ha lanciato una nuova piattaforma regionale dedicata alla formazione degli assistenti familiari, dopo aver stanziato 12 milioni e 600 mila euro per finanziare i progetti. Il governo regionale ha deciso di investire in programmi di formazione specifici per migliorare la qualità dell’assistenza domiciliare, coinvolgendo centinaia di persone che lavorano nel settore. Questa iniziativa mira a garantire un servizio più professionale e affidabile alle famiglie che hanno bisogno di supporto nella cura dei propri cari.

Sicilia: Investimento da 12,6 Milioni per Rivoluzionare l'Assistenza Familiare. La Sicilia punta a un salto di qualità nell'assistenza domiciliare con un investimento di 12,6 milioni di euro per la formazione di assistenti familiari. Una piattaforma regionale, operativa dal 23 febbraio e con scadenza per le domande al 25 marzo, aprirà le porte a progetti mirati a qualificare il personale e sostenere famiglie, anziani, disabili e persone fragili. L'iniziativa, finanziata dal Pr Fse+ Sicilia 2021-2027, mira a creare nuove opportunità occupazionali e a rispondere alla crescente domanda di cure sul territorio.