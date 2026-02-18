Flora muore di tumore a 40 anni | lo stesso drammatico destino del fratello

Flora Sossella, di 40 anni, è morta a causa di un tumore, condividendo lo stesso triste destino del fratello, già scomparso anni fa. La sua famiglia si trova nel dolore, dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Flora viveva a Ponte Caffaro, una piccola frazione tra il Trentino e la Lombardia, dove era molto conosciuta. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale, che si è stretta intorno ai familiari. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti del paese.

Poco dopo il confine tra il Trentino e la Lombardia, c'è Ponte Caffaro, frazione di Bagolino, che in queste ore sta vivendo un dramma devastante, ovvero la scomparsa di Flora Sossella, stroncata da una malattia a soli 40 anni. La donna si è spenta nella mattinata di martedì 17 febbraio, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia e tra gli amici, che la ricordano come “una ragazza meravigliosa”, solare, generosa e sempre pronta a donare un sorriso. Lo stesso tragico e crudele destino del fratello Fabio, morto nel gennaio del 2022, a causa di una grave malattia, poco più che trentenne. In pochi anni, due perdite devastanti hanno colpito la stessa famiglia, lasciando un senso di incredulità e di profondo dolore.🔗 Leggi su Trentotoday.it Flora muore di tumore a 40 anni: lo stesso tragico destino del fratello FabioFlora Sossella ha perso la vita a causa di un tumore che si è rivelato letale a soli 40 anni. Leggi anche: Stranger Things 5: Perché Will Byers potrebbe avere lo stesso destino di Harry Potter? Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Flora muore di tumore a 40 anni: lo stesso tragico destino del fratello FabioPonte Caffaro, frazione di Bagolino, piange la scomparsa di Flora Sossella, stroncata da una malattia a soli 40 anni. La donna si è spenta nella mattinata di martedì 17 febbraio, lasciando un vuoto ... bresciatoday.it Flora Tabanelli si prende incredibilmente la medaglia di bronzo nel Big Air di ski freestyle ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Un successo pazzesco per la 18enne emiliana. facebook