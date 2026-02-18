Flora muore di tumore a 40 anni | lo stesso drammatico destino del fratello

Flora Sossella, di 40 anni, è morta a causa di un tumore, condividendo lo stesso triste destino del fratello, già scomparso anni fa. La sua famiglia si trova nel dolore, dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Flora viveva a Ponte Caffaro, una piccola frazione tra il Trentino e la Lombardia, dove era molto conosciuta. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale, che si è stretta intorno ai familiari. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti del paese.

Poco dopo il confine tra il Trentino e la Lombardia, c'è Ponte Caffaro, frazione di Bagolino, che in queste ore sta vivendo un dramma devastante, ovvero la scomparsa di Flora Sossella, stroncata da una malattia a soli 40 anni. La donna si è spenta nella mattinata di martedì 17 febbraio, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia e tra gli amici, che la ricordano come “una ragazza meravigliosa”, solare, generosa e sempre pronta a donare un sorriso. Lo stesso tragico e crudele destino del fratello Fabio, morto nel gennaio del 2022, a causa di una grave malattia, poco più che trentenne. In pochi anni, due perdite devastanti hanno colpito la stessa famiglia, lasciando un senso di incredulità e di profondo dolore.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

